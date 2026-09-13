برلماني: عضوية مصر في «بريكس» تمنحها أولوية في التعاقدات التجارية مع الدول الأعضاء

قال النائب أيمن محسب إن العلاقات المصرية الصينية جيدة جدًا على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن عضوية مصر في تجمع بريكس تضيف إلى هذه العلاقات من خلال وجود مصر كعضو في تجمع تحكمه مجموعة من الالتزامات.

وأضاف خلال لقائه عبر الفضائية المصرية الأولى، أن وجود مصر كعضو مع الصين ضمن التجمع يترتب عليه ما وصفه بـ"الأولويات في التعاقدات الدولية"، مشيرًا إلى أن الصين يمكن أن تصدر إلى مصر قبل دول أخرى، كما يمكن أن تستورد منها قبل دول أخرى، طالما أن المنتجات المطلوبة موجودة لدى إحدى الدول الأعضاء.

وأوضح أن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة لمصر، لأنه يمنح المنتجات المصرية فرصة أكبر في التصدير إلى الدول الأعضاء، كما يتيح الحصول على منتجات من تلك الدول في إطار التعاملات التجارية بين أعضاء التجمع.

وأشار إلى أن عضوية مصر في بريكس لا تتعلق فقط بقوة العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء، وإنما تضيف أولوية في التعاقدات الدولية بين الدول المشاركة في التجمع.