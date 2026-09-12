قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقذوف حوثي يلحق أضرارًا بمسجد ومبانٍ ومركبات في جازان السعودية | شاهد
العراق والسعودية تبحثان تبادل المعلومات بشأن الهجمات الأخيرة
كانوا في فرح.. ضبط 5 أشخاص أحدثوا ضوضاء بدراجات نارية في الأسمرات
أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي
قبل إقرارها بأيام.. صدى البلد ينشر آلية تسعير الدواء الجديدة
ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني
الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان
لميس الحديدي : نحتاج مبادرة من البنك المركزي بفائدة 10% للتمويل العقاري
هل تنجح قمة البريكس الـ 18 في حلحلة الحروب والصراعات العالمية؟.. نشأت الديهي يُجيب
دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ تشريعات اقتصادية: انضمام مصر للبريكس يخفف أزمات النقد الأجنبي

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي
محمود زيدان

كشف الدكتور المأمون جبر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام والتشريعات الاقتصادية، عن محطات تطور تكتل "البريكس" الذي تأسس عام 2006، مشيرًا إلى قدرته على التحول من تحالف اقتصادي إلى قوة جيوسياسية مؤلفة من 11 دولة، تُشكل معادلة صعبة في الاقتصاد العالمي.

وأوضح "جبر"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن تكتل "البريكس" يمتد على ثلث مساحة الكوكب، ويضم نحو 45% من إجمالي سكان العالم، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول "البريكس" يربو على 28 تريليون دولار.

ولفت إلى أن تحالف "البريكس" يتيح بدائل تمويلية للمؤسسات النقدية التقليدية التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية، من خلال "بنك التنمية الجديد" برأس مال 100 مليار دولار والذي ساهمت الصين بالجزء الأكبر منه، إضافة إلى الترتيب الاحتياطي الطارئ بنفس القيمة.

وحول الانعكاسات المباشرة على الشارع والمواطن المصري من انضمام مصر لتكتل "البريكس"، لفت إلى أن المكاسب لا تقتصر فقط على الجوانب المالية المباشرة، بل تمتد لتكريس الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر على خريطة التجارة الدولية، ومن أبرز هذه المكتسبات تعزيز أهمية قناة السويس وترسيخ مكانة الممر المائي المصري كشريان لا غنى عنه لحركة التجارة بين دول التكتل.

ولفت إلى أيضًا قدرة مصر على أداء دور المحور والهمزة الوصل بين المشروعات الدولية الكبرى، مثل مبادرة "طريق الحرير" الصينية والسياسات الاقتصادية لدول آسيا، علاوة على تخفيف الهيمنة الدولارية واعتماد آليات للتبادل التجاري بالعملات المحلية أو عبر ترتيبات التكتل، مما يخفف من أزمات النقد الأجنبي ويساعد على استقرار الاقتصاد المحلي.

البريكس تحالف اقتصادي قوة جيوسياسية الاقتصاد العالمي الدكتور المأمون جبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

فرد الأمن

خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

أرض نادي الزمالك

المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

جنش

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

ترشيحاتنا

رفع تلال القمامة

محافظ الغربية يتابع جهود النظافة ويوجه باستمرار الحملات اليومية

حملات رقابية بالغربية

ضبط 1.86 طن لحوم ودواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بالغربية

مديرية أمن بني سويف

القبض على نائب برلماني سابق ببني سويف بتهمة إشعال النيران في سيارة أحد أقاربه

بالصور

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد