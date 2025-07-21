مصرع 4 من أسرة واحدة في انقلاب بيجو بترعة في سوهاج

شهد طريق الهماص بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 4 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل إحدى الترع المجاورة للطريق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بانقلاب سيارة ماركة "بيجو" تحمل لوحات معدنية رقم (خـ ف ج- 9715) في ترعة بطريق الهماص، دائرة المركز.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين مصرع 4 من أسرة واحدة، وهم: "سامي ب، 46 عامًا- جرجس س، 25 عامًا- نعمة ص، 40 عامًا- فادي م، 10 سنوات"، جميعهم يقيمون بعزبة النمر التابعة لدائرة المركز.

وتم انتشال الجثث بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.