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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج .. مشاجرة بين أبناء عمومة تسفر عن إصابة 4 في دار السلام

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفرقة، من بينهم من نُقل إلى المستشفى الجامعي الجديدة بسوهاج لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، وسقوط عدد من المصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم:" الطرف الأول بيومي ع. ا. ه، 53 عامًا، عامل مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقله للمستشفى الجامعي الجديدة- حمدي ت. هـ. هـ، 45 عامًا، عامل مصاب بجرح رضي بالساق اليسرى- فهد ا. ع. ا، 22 عامًا، عامل".

الطرف الثاني:" خلاف ح. ك. خ، 45 عامًا، عامل مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقله للمستشفى الجامعي الجديدة- هيثم ن. ح. ك، 25 عامًا، عامل مصاب بجرح رضي بكف اليد اليمنى- محمد ح. ح. ك، 34 عامًا، عامل".

وتبين أن الطرفين أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية، وتم ضبطهم جميعًا، حيث عُثر بحوزة الثاني من الطرف الأول على السلاح المستخدم.

والثالث من الطرف الثاني أيضًا كان بحوزته سلاح، كما تم ضبط عصا شوم بحوزة الثالث من الطرف الأول والثاني من الطرف الثاني.

تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بالسب والضرب، وأكدت التحريات قيام الثالث من الطرف الثاني بالتعدي على الأول من الطرف الأول مستخدمًا السلاح المضبوط بحوزته، وذلك بسبب خلافات قديمة تتعلق بالجيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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