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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رغم لجان أولاد الأكابر.. محافظة سوهاج خارج سباق أوائل الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

رغم ما يُعرف بلجان "أولاد الأكابر" في بعض مراكز محافظة سوهاج، والتي أثير حولها الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، خرجت المحافظة من قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025.

وذلك للعام الثاني على التوالي، دون تسجيل أي طالب ضمن أوائل الشعب الثلاث:" علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي".

نتيجة الثانوية العامة 2024/2025

وكان الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة.

بلغت نسبة النجاح بالنظام الجديد 79.2%، وبالنظام القديم 72.7%، من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892، ونجح 574347 طالبًا وطالبة.

وسجلت شعبة علمي رياضة أعلى نسبة نجاح بين الشعب في النظام الجديد بنسبة 85.8%، تلتها شعبة علمي علوم بنسبة 79.6%، ثم الشعبة الأدبية بنسبة 73.6%، أما في النظام القديم، فتراوحت نسب النجاح بين 68.4% و73.4%.

وفي ظل هذه الأرقام الإيجابية، يبرز التساؤل:" لماذا غابت محافظة سوهاج عن قوائم المتفوقين؟"، وهو ما أثار استغراب الأهالي في ظل استمرار الحديث عن بعض اللجان "الساخنة" التي كانت محل تحقيقات سابقة.

بينما يرى البعض أن هذا الغياب يعكس اتجاه الوزارة لتطبيق رقابة صارمة وضبط حقيقي لمنظومة الامتحانات داخل لجان الصعيد، النتيجة النهائية تُظهر أن السباق نحو القمة لم يعد محصورًا على "معارف أو نفوذ"، وإنما بدأ يميل نحو التفوق الحقيقي والمستحق.

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