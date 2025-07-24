خلافات عائلية تتحول لساحة حرب في سوهاج.. والرصاص يصيب اثنين | القصة الكاملة

‎شهد مركز سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين من عائلة واحدة، أسفرت عن إصابة اثنين بطلق ناري وآخر بكدمات، إثر خلافات عائلية بسبب المصاهرة، وتم ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم.



‎تفاصيل الواقعة

‎وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، ووجود مصابين بطلق ناري.

القبض على المتهمين



‎وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم:" الطرف الأول كرم أ.م.ا، 28 عامًا، عامل مصاب بطلق ناري بكف اليد اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة- نجل عمومته سيد س.س.م، 56 عامًا، مدرس مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن".

‎وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام، الطرف الثاني:" محمد م.ش.ا، 32 عامًا، عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم- شقيقه وائل م.ش.ا، 45 عامًا، عامل لم يُصب- جميعهم يقيمون بذات الناحية بدائرة المركز".

‎تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة "وائل" الثاني من الطرف الثاني على السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

تحقيقات النيابه

‎وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات بالاعتداء على بعضهم البعض، وأقر الطرف الأول بأن إصابتهما جاءت نتيجة قيام الثاني من الطرف الثاني بإطلاق النار عليهما، بسبب خلافات سابقة تتعلق بالمصاهرة.

‎تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.