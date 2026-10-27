أسامة الشاهد: دعم المصانع المتعثرة وجذب استثمارات جديدة لتعزيز الصناعة المصرية

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أهمية الاستفادة من تجربة الدولة في تطوير القطاع السياحي وتطبيقها في الصناعة والزراعة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويجذب استثمارات جديدة.

وقال الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن إنقاذ المصانع المتعثرة يتطلب تحديد أسباب التعثر بدقة، سواء كانت مالية أو فنية أو إنتاجية، لوضع حلول مناسبة لكل حالة.

التجربة الصينية

وشدد على ضرورة الجمع بين دعم المصانع القائمة وتشجيع إنشاء مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن التجربة الصينية في التوسع بالأسواق الخارجية والاستثمار في التكنولوجيا تقدم نموذجًا يمكن الاستفادة منه، مع توظيف مزايا مصر التنافسية، ومنها انخفاض تكلفة العمالة نسبيًا، لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.