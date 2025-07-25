كشف الإعلامي خالد الغندور أن اللاعب الدولي مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، يرفض تمامًا فكرة الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، رغم ما وصفه بـ"الإغراءات المالية الكبيرة" التي عُرضت عليه.



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خالد الغندور: مصطفى محمد يرفض الانضمام للأهلي رغم الإغراءات المالية.



أكد لويس كاسترو، مدرب نانت الفرنسي، أنه سيواصل الاعتماد على النجم المصري مصطفى محمد، لاعب الفريق، رغم شائعات مفاوضات الأهلي لضمه.

وقال كاسترو في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: "مستقبل مصطفى محمد؟ جميع اللاعبين في نانت نعتمد عليهم».

وأضاف: “لا يمكنني الحديث عن لاعب واحد في الفريق، هذه أمور داخلية تخص النادي لا يجب تناولها في وسائل الإعلام