أفضل من صلاح مصدق.. الغندور بعد رحيل المثلوثي لنادي عراقي

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا بشأن رحيل حمزة المثلوثي عن نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “من وجهة نظري بعد انتقال حمزة المثلوثي للشرطة العراقي كما يقال هو أفضل من صلاح مصدق”.

وأعلن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن صفوف النادي بصورة رسمية، بعد أن رفض مسئولو النادي فكرة التجديد معه بصورة نهائية.

ونشر حمزة المثلوثي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية: إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي، ومصدر فخري وسعادتي على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي.

وتابع: لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة. خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكل شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءًا من لحظات لا تُنسى، رفعنا خلالها الكؤوس، واحتفلنا مع جماهير عظيمة لا تعرف إلا العشق والانتماء.

وواصل: الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليست فقط لجسدي، بل لروحي أيضًا، ولكن هذه هي كرة القدم، وهذه هي الحياة.. كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار، لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا.

واختتم: أشكر إدارة النادي والجهاز الفني والطبي وجميع العمال وكل من آمن بي ووقف بجانبي، وأشكر زملائي الذين كانوا سندًا حقيقيًا داخل وخارج الملعب. والأهم من ذلك، أشكر جمهور الزمالك العظيم... أنتم الروح والدافع، ولن أنسى أبدًا هتافاتكم، دعمكم، ووجودكم في كل لحظة، سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا، إلى لقاء قريب إن شاء الله، أخوكم حمزة المثلوثي.