أزمة مستحقات تعطل انضمام أحمد ربيع لمعسكر الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن السبب وراء تأخر انضمام اللاعب أحمد ربيع، القادم من البنك الأهلي، إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، رغم الإعلان رسميًا عن إتمام الصفقة.

وأوضح المصدر أن الصفقة مرتبطة بانتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي، حيث يشترط اللاعب تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي والانضمام لمعسكر فريقه الجديد.

وأشار إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بين الأطراف لحسم الملف خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لانضمام أحمد ربيع إلى تدريبات القلعة البيضاء، ضمن خطة تدعيم خط الوسط استعدادًا للموسم الجديد.

ويذكر أن الزمالك يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصفقات الصيفية الجارية، في إطار خطة إعادة بناء الفريق تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا.