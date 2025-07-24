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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبدالعاطي يتواجد في مؤتمر المدربين الدولي في جامعة لايبزيغ الألمانية

مجدي عبدالعاطي
مجدي عبدالعاطي
حسام الحارتي

تلقى مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت دعوة من الاتحاد الالماني لكرة القدم لحضور مؤتمر المدربين الدولي في جامعة لايبزيغ الألمانية لتطوير كرة القدم.

ومن المقرر أن يطير عبدالعاطي إلى المانيا مساء اليوم لحضور هذه الورشة وسيتواجد بها العديد من نجوم العالم .

وعلى رأس المحاضرين يويليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا و يورغن كلينسمان المدير الفني السابق لمنتخب المانيا و  كوستا رونجايتش المدير الفني لفريق اودينيزي الإيطالي و روجر شميت المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي.

وتعمل هذه الورشة على تطوير المدربين في جميع أنحاء العالم ولأول مرة يتواجد مدرب مصري في نسختها الحالية.

مجدي عبدالعاطي مودرن سبورت الاتحاد الالماني لكرة القدم جامعة لايبزيغ الألمانية يويليان ناغلسمان

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