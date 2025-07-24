نجم أرسنال ينضم لمعسكر منتخب مصر للشباب

انضم كامرون إسماعيل، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر للشباب تحت سن 20 عام.

واستحوذ اسم اللاعب المصري كامرون إسماعيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، على اهتمام عشاق كرة القدم على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خاصة "جوجل" في الساعات القليلة الماضية.

وبرز اسم هذا الشاب المصري الموهوب كأحد الأسماء الصاعدة في عالم كرة القدم، خاصة بعد توقيعه أول عقد احترافي مع فريق أرسنال الإنجليزي.. فمن هو كامرون إسماعيل.

عقد كامرون إسماعيل مع أرسنال

وقع النجم كامرون إسماعيل لاعب منتخب مصر للشباب مساء أمس الإثنين، على أول عقد احترافي مع نادي أرسنال الإنجليزي.

وأعلن نادي أرسنال في بيانًا عبر موقعه الرسمي، عن توقيعه مع كامرون إسماعيل صاحب الأصول المصرية على عقدًا احترافيًا.

وقال كامرون إسماعيل البالغ من العمر 18 عامًا في تصريحات عبر موقع الجانرز: «إنه أهم يوم في حياتي، لقد انتظرت ذلك طويلًا». وأضاف: «أنا فخور بهذا التوقيع، حلمت بالاحتراف في أرسنال، ولذلك أن في قمة سعادتي».

جدير بالذكر أن انضم كامرون إسماعيل لقائمة منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.