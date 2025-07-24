هناك اتفاق بين الناديين.. «الغندور» يكشف مستجدات ضم الزمالك لاعب بتروجت

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن اقتراب نادي الزمالك من حسم مفاوضات ضم لاعب بتروجت.

وكتب «الغندور» عبر فيسبوك: "مفاوضات الزمالك مع بتروجت للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان مستمرة وخلال أيام سيكون هناك اتفاق بين الناديين واللاعب".

ويسعى نادي الزمالك في الآونة الأخيرة في تدعيم صفوف الفريق، خاصة ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت.

وأرسل الزمالك عرضاََ رسمياً أخيراً لنادي بتروجت لضم الدولي الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق.

وجاء عرض الزمالك الأخير ضم حامد حمدان مقابل 25 مليون جنيه منهم 15 مليون كاش.