الأهلي يتحرك لخوض مرانه استعدادًا لمواجهة نادي البنزرتي في تونس

تحركت بعثة النادي الأهلي، من مقر إقامته في تونس، لمواصلة تدريبات اليوم بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم، الخميس، في معسكره بتونس، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي البنزرتي في ثاني مباريات الفريق الودية.

محمد شريف

تريزيجيه

وتقرر تعديل موعد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بدلًا من الثامنة مساء في نفس اليوم.

ريبيرو يُقيّم الصاعدين والصفقات الجديدة

يسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو، إلى استغلال ودية البنزرتي للدفع بعدد من اللاعبين الجدد والناشئين، بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، تمهيدًا للاستقرار على التشكيل الأنسب قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. ويعمل الطاقم الفني على منح الفرص لعناصر مختلفة من أجل بناء فريق متكامل قادر على المنافسة في مختلف البطولات.

محمد يوسف: المعسكر يسير بنجاح والأجواء إيجابية

أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن المعسكر الحالي في تونس يحقق أهدافه بشكل مثالي، مشيدًا بالتزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي وخطط الجهاز الفني. وأضاف يوسف أن جميع عناصر الفريق يشعرون بأجواء إيجابية، وسط تركيز شديد على الاستفادة القصوى من فترة الإعداد للموسم المقبل، والذي يتطلع فيه الأهلي للمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والقارية لإسعاد جماهيره.