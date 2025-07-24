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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لودية للبنزرتي

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم، الخميس، في معسكره بتونس، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي البنزرتي في ثاني مباريات الفريق الودية، والمقرر لها الثامنة مساء غدٍ الجمعة.

وتأتي هذه المباراة بعد الودية الأولى التي خاضها المارد الأحمر أمام نادي الملعب يوم الإثنين الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.


 

ريبيرو يُقيّم الصاعدين والصفقات الجديدة


 

يسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو، إلى استغلال ودية البنزرتي للدفع بعدد من اللاعبين الجدد والناشئين، بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، تمهيدًا للاستقرار على التشكيل الأنسب قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. ويعمل الطاقم الفني على منح الفرص لعناصر مختلفة من أجل بناء فريق متكامل قادر على المنافسة في مختلف البطولات.


 

محمد يوسف: المعسكر يسير بنجاح والأجواء إيجابية


 

أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن المعسكر الحالي في تونس يحقق أهدافه بشكل مثالي، مشيدًا بالتزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي وخطط الجهاز الفني. وأضاف يوسف أن جميع عناصر الفريق يشعرون بأجواء إيجابية، وسط تركيز شديد على الاستفادة القصوى من فترة الإعداد للموسم المقبل، والذي يتطلع فيه الأهلي للمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والقارية لإسعاد جماهيره.


 

البعثة تعود للقاهرة السبت


 

من المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة يوم السبت المقبل، عقب انتهاء معسكر تونس، حيث يبدأ الجهاز الفني المرحلة الثانية من الاستعدادات محليًا.


 

صفقة وسام أبو علي تُنعش خزينة الأهلي


 

على صعيد آخر، ينتظر مسئولو الأهلي وصول القسط الأول من صفقة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بقيمة 5.5 مليون دولار. وكان الأهلي قد أنهى مؤخرًا إجراءات انتقال اللاعب، ويبدأ حاليًا البحث عن مهاجم بديل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية


 

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