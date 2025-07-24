محمد صلاح يتألق في مران ليفربول.. شاهد

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح، من مران الفريق، وخطف الأنظار بلياقة بدينة قوية.

محمد صلاح من التمرين

محمد صلاح

واحتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، المركز الخامس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2025، وذلك وفقًا لتصويت الجماهير الذي أجرته شبكة "Givemesport" البريطانية، وجاء هذا التقدير العالمي ليؤكد استمرار تألقه وثبات مستواه الاستثنائي.

موسم تاريخي مع ليفربول

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي، ولم يكتفِ بذلك، بل حصد أيضًا جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 29 هدفًا، وهو رقم وضعه على قدم المساواة مع أسطورة أرسنال تييري هنري، كونه ثاني لاعب فقط في تاريخ البريميرليج يحقق الحذاء الذهبي أربع مرات.

إنجازات فردية لافتة

واصل محمد صلاح حصد الجوائز الفردية، حيث تُوّج بـ: