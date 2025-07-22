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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

محمد صلاح الأغلى في تاريخ فانتازي.. كيف تطور سعره عبر المواسم؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

في خطوة تؤكد قيمته الفنية وشعبيته الكاسحة، تصدر النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة الأغلى سعرا في لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز" لموسم 2025-2026، بعد تحديد سعره الافتتاحي بـ 14.5 مليون جنيه إسترليني.

يتفوق صلاح بهذا السعر على النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي حدد سعره بـ 14.0 مليون إسترليني، في واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الجديدة للعبة الأشهر بين جماهير كرة القدم العالمية.

رقم قياسي جديد للاعبي الوسط

بسعره الحالي، لا يكتفي صلاح بتصدر قائمة أغلى اللاعبين في فانتازي الموسم الجديد، بل أصبح صاحب أعلى تكلفة افتتاحية للاعب وسط في تاريخ اللعبة، متجاوزا الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو (14.0 مليون إسترليني) في موسم 2008-2009.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بعدما قدم صلاح موسما استثنائيا في 2024-2025، حيث سجل 29 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة، محققا 344 نقطة، وهو أعلى عدد نقاط يسجله لاعب واحد في موسم واحد بتاريخ اللعبة.

رحلة تطور سعر محمد صلاح في فانتازي البريميرليغ

شهد سعر محمد صلاح في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي تطورات ملحوظة منذ أول ظهور له بقميص تشيلسي في موسم 2013-2014، حين بدأ بسعر متواضع نسبيا بلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني.

ومع انتقاله إلى ليفربول وتحوله إلى أحد أبرز نجوم "البريميرليغ"، بدأت أسهمه في اللعبة في الارتفاع تدريجيا، ليصل سعره إلى 13 مليون إسترليني في موسمي 2018-2019 و2022-2023، وهو أعلى سعر له قبل الموسم الجديد.

لكن مع تألقه اللافت الموسم الماضي، ارتفع سعره بمقدار مليوني جنيه إسترليني عن الموسم السابق (12.5 مليون إسترليني)، ليصل إلى الرقم التاريخي 14.5 مليون إسترليني هذا العام.

مقارنة مع الرقم القياسي الأعلى

ورغم هذا الرقم القياسي لصلاح على مستوى لاعبي الوسط، إلا أنه لا يزال خلف أعلى سعر في تاريخ اللعبة عموما، والمسجل باسم إيرلينغ هالاند، الذي بدأ موسم 2023-2024 بسعر 15 مليون جنيه إسترليني.

تطور أسعار محمد صلاح موسما تلو الآخر

موسم 2013-2014    6.5 مليون جنيه استرليني 
موسم2014-2015  مليون جنيه استرليني   6.5

موسم 2017-2018 مليون جنيه استرليني     9.0
موسم 2018-2019  مليون جنيه استرليني   13.0
موسم 2019-2020  مليون جنيه استرليني   12.5
موسم 2020-2021  مليون جنيه استرليني   12.0
موسم 2021-2022  مليون جنيه استرليني   12.5
موسم 2022-2023 مليون جنيه استرليني    13.0
موسم 2023-2024 مليون جنيه استرليني    12.5
موسم 2024-2025  مليون جنيه استرليني   12.5
موسم 2025-2026  مليون جنيه استرليني   14.5

هيمنة محمد صلاح

ويعد هذا التطور في سعر محمد صلاح انعكاسا مباشر لاستمرارية أدائه في الملاعب الإنجليزية، وقدرته على التأثير الفعال في نتائج فريقه، ما يجعله خيارا شبه ثابت في تشكيلات الملايين من مديري الفرق في لعبة الفانتازي حول العالم.

وبينما يقترب من عامه الرابع والثلاثين، يواصل "الملك المصري" إثبات أنه أحد أعمدة اللعبة في الواقع والخيال على حد سواء.

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