محمد صلاح الأغلى في تاريخ فانتازي.. كيف تطور سعره عبر المواسم؟

في خطوة تؤكد قيمته الفنية وشعبيته الكاسحة، تصدر النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة الأغلى سعرا في لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز" لموسم 2025-2026، بعد تحديد سعره الافتتاحي بـ 14.5 مليون جنيه إسترليني.

يتفوق صلاح بهذا السعر على النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي حدد سعره بـ 14.0 مليون إسترليني، في واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الجديدة للعبة الأشهر بين جماهير كرة القدم العالمية.

رقم قياسي جديد للاعبي الوسط

بسعره الحالي، لا يكتفي صلاح بتصدر قائمة أغلى اللاعبين في فانتازي الموسم الجديد، بل أصبح صاحب أعلى تكلفة افتتاحية للاعب وسط في تاريخ اللعبة، متجاوزا الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو (14.0 مليون إسترليني) في موسم 2008-2009.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بعدما قدم صلاح موسما استثنائيا في 2024-2025، حيث سجل 29 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة، محققا 344 نقطة، وهو أعلى عدد نقاط يسجله لاعب واحد في موسم واحد بتاريخ اللعبة.

رحلة تطور سعر محمد صلاح في فانتازي البريميرليغ

شهد سعر محمد صلاح في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي تطورات ملحوظة منذ أول ظهور له بقميص تشيلسي في موسم 2013-2014، حين بدأ بسعر متواضع نسبيا بلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني.

ومع انتقاله إلى ليفربول وتحوله إلى أحد أبرز نجوم "البريميرليغ"، بدأت أسهمه في اللعبة في الارتفاع تدريجيا، ليصل سعره إلى 13 مليون إسترليني في موسمي 2018-2019 و2022-2023، وهو أعلى سعر له قبل الموسم الجديد.

لكن مع تألقه اللافت الموسم الماضي، ارتفع سعره بمقدار مليوني جنيه إسترليني عن الموسم السابق (12.5 مليون إسترليني)، ليصل إلى الرقم التاريخي 14.5 مليون إسترليني هذا العام.

مقارنة مع الرقم القياسي الأعلى

ورغم هذا الرقم القياسي لصلاح على مستوى لاعبي الوسط، إلا أنه لا يزال خلف أعلى سعر في تاريخ اللعبة عموما، والمسجل باسم إيرلينغ هالاند، الذي بدأ موسم 2023-2024 بسعر 15 مليون جنيه إسترليني.

تطور أسعار محمد صلاح موسما تلو الآخر

موسم 2013-2014 6.5 مليون جنيه استرليني

موسم2014-2015 مليون جنيه استرليني 6.5

موسم 2017-2018 مليون جنيه استرليني 9.0

موسم 2018-2019 مليون جنيه استرليني 13.0

موسم 2019-2020 مليون جنيه استرليني 12.5

موسم 2020-2021 مليون جنيه استرليني 12.0

موسم 2021-2022 مليون جنيه استرليني 12.5

موسم 2022-2023 مليون جنيه استرليني 13.0

موسم 2023-2024 مليون جنيه استرليني 12.5

موسم 2024-2025 مليون جنيه استرليني 12.5

موسم 2025-2026 مليون جنيه استرليني 14.5

هيمنة محمد صلاح

ويعد هذا التطور في سعر محمد صلاح انعكاسا مباشر لاستمرارية أدائه في الملاعب الإنجليزية، وقدرته على التأثير الفعال في نتائج فريقه، ما يجعله خيارا شبه ثابت في تشكيلات الملايين من مديري الفرق في لعبة الفانتازي حول العالم.

وبينما يقترب من عامه الرابع والثلاثين، يواصل "الملك المصري" إثبات أنه أحد أعمدة اللعبة في الواقع والخيال على حد سواء.