محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شارك اللاعب محمد صلاح متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر محمد صلاح في الصورة من داخل ملعب التدريب.

وكان قد قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه أكد لمحمد صلاح أنه قيمة كبيرة لمصر في الدوري الإنجليزي، وينبغي عليه تجديد عقده مع نادي ليفربول.

وأضاف صبحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يفتخر بمحمد صلاح في كل جلسة تجمعه بالوزراء والسفراء الأجانب ويضع "رجل على رجل" ويقول: "عندنا مو صلاح"، مشددًا على أن "الكابتن محمد صلاح منتج وطني ويجب الحفاظ عليه".

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2026 من المستهدفات الكبرى لمصر، مشيرًا إلى أن محمد صلاح كان يفكر في الاعتزال، لكنه تدخل، والآن العلاقة بينه وبين الكابتن حسام حسن وأصبحوا الآن "سمن على عسل".

وأشار إلى أن وزير الداخلية وافق على حضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة، وعلى السعة الكاملة للجماهير في المباريات الإفريقية، موضحًا أن السعة الكاملة تم السماح بها في كل الاستادات باستثناء استاد القاهرة.

دعم منتخب مصر

وتابع قائلًا: "أنا حزين من عدم ذهاب الجماهير المصرية لدعم منتخب مصر، فقد اعتادوا على الذهاب فقط للمباريات المهمة، سواء للأندية أو المنتخب".