على الهواء.. رسالة خاصة من وزير الشباب لهاني أبو ريدة وحسام حسن

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر تمتلك حاليًا عناصر احترافية ممتازة، داعيًا الجماهير المصرية إلى التوجه لدعم وتشجيع المنتخب الوطني.

وأضاف صبحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نادي بيراميدز مثل مصر في نهائي إفريقيا، قائلًا: "دعمنا بيراميدز في نهائي إفريقيا ودعونا الجماهير للحضور" موضحًا أن النادي الأهلي أيضًا مثل مصر في كأس العالم للأندية.

ووجه وزير الشباب والرياضة رسالة إلى المهندس هاني أبوريدة والكابتن حسام حسن، داعيًا إياهما إلى التركيز من أجل إسعاد الشعب المصري.

وأشار إلى أن أبوريدة لديه دور مهم في موقعه داخل الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، ويجب أن يسهم في دعم مصر رياضيًا.

وشدد الوزير على أن الهدف هو الوصول إلى كأس العالم وتقديم مباريات قوية، مؤكدًا أن على الاتحادات الرياضية مسؤولية مجتمعية، وأن الهدف أيضًا هو بلوغ نهائي إفريقيا وتمثيل مصر بالشكل اللائق.

واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أن استادات القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تنظيم كافة البطولات العالمية في كرة القدم.