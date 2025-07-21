وزير الشباب: دخول المستثمرين لشركات الأندية يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهة الإدارية

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن دخول المستثمرين إلى شركات الأندية يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهة الإدارية.

وأكد وزير الشباب خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الوزارة حافظت على نسبة الـ51% لصالح النادي داخل الشركة، كما يمكن للجمعية العمومية ومجلس الإدارة الموافقة على منح المستثمرين نسبة كبيرة في الشركات فقط.

مسابقة الدوري المصري

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة لديه ممثلون داخل رابطة الأندية، التي تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة مسابقة الدوري المصري وكافة الملفات المتعلقة بالكرة.