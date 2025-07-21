وزير الشباب يتوعد: سنتصدى لأي تلاعب في عقود اللاعبين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دور الدولة هو خدمة الشعب ومعالجة الأخطاء، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الحالي يمنح الحق في وضع لائحة مالية مستقلة لكل نادٍ.

أعمال الأندية المصرية

وقال الوزير، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أعمال الأندية المصرية، وأن الرقابة الإدارية تُحيل أي قضايا فساد إلى النيابة العامة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تحيل أي حالات فساد داخل الأندية إلى النيابة العامة، مضيفًا: "أحلنا كمًّا كبيرًا من المخالفات للنيابة"، لافتًا إلى وجود لجنة مشتركة مع مصلحة الضرائب لمعالجة أزمات الأندية.

وتابع الوزير: "سنتصدى لأي تلاعب في عقود اللاعبين، وتلقينا بلاغات بالفعل بهذا الشأن ونعمل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية"، مشددًا على أن هدف الوزارة هو الحفاظ على الأندية الجماهيرية في قانون الرياضة الجديد، ودعم الأندية كافة، سواء كبيرة أو صغيرة.