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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بتصويت الجماهير.. محمد صلاح يحتل هذه المرتبة في قائمة أفضل لاعبي العالم

بتصويت الجماهير.. محمد صلاح يحتل هذه المرتبة في قائمة أفضل لاعبي العالم
بتصويت الجماهير.. محمد صلاح يحتل هذه المرتبة في قائمة أفضل لاعبي العالم
ولاء خنيزي

احتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، المركز الخامس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2025، وذلك وفقًا لتصويت الجماهير الذي أجرته شبكة "Givemesport" البريطانية، وجاء هذا التقدير العالمي ليؤكد استمرار تألقه وثبات مستواه الاستثنائي.

من تجربة متواضعة إلى أحد أساطير البريميرليج

ذكرت الشبكة البريطانية أن كثيرين لم يتوقعوا أن يتحول محمد صلاح، بعد تجربته غير الناجحة مع نادي تشيلسي، إلى أحد أفضل الأجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد تمكن من حفر اسمه بحروف من ذهب بين أساطير "البريميرليج"، مستحقًا عن جدارة لقب الأفضل، بعد موسم استثنائي مع ليفربول.

موسم تاريخي مع ليفربول

قاد محمد صلاح فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي، ولم يكتفِ بذلك، بل حصد أيضًا جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 29 هدفًا، وهو رقم وضعه على قدم المساواة مع أسطورة أرسنال تييري هنري، كونه ثاني لاعب فقط في تاريخ البريميرليج يحقق الحذاء الذهبي أربع مرات.

إنجازات فردية لافتة

واصل محمد صلاح حصد الجوائز الفردية، حيث تُوّج بـ:

  • جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكُتاب الإنجليز.
  • جائزة أفضل صانع أهداف في الموسم ذاته.
  • كما أصبح مرشحًا بارزًا لنيل جائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

تفوق على ميسي وهالاند وفينيسيوس

وفي تصويت الجماهير لأفضل لاعبي العالم 2025، جاء محمد صلاح متقدمًا على أسماء رنانة، مثل:

  • إيرلينغ هالاند (المركز السادس)
  • ليونيل ميسي (السابع)
  • فينيسيوس جونيور (الثامن)

بينما جاءت المراكز الأربعة الأولى على النحو التالي:

  1. جمال موسيالا
  2. كريستيانو رونالدو
  3. كيليان مبابي
  4. جود بيلينجهام
  5. محمد صلاح
محمد صلاح أفضل لاعبي العالم قائمة أفضل لاعبي العالم لاعبي العالم ليفربول لاعب ليفربول

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