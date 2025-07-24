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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعديل موعد ودية الأهلي والبنزرتي التونسي

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم، الخميس، في معسكره بتونس، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي البنزرتي في ثاني مباريات الفريق الودية.

وتقرر تعديل موعد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بدلًا من الثامنة مساء في نفس اليوم.

ريبيرو يُقيّم الصاعدين والصفقات الجديدة

يسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو، إلى استغلال ودية البنزرتي للدفع بعدد من اللاعبين الجدد والناشئين، بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، تمهيدًا للاستقرار على التشكيل الأنسب قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. ويعمل الطاقم الفني على منح الفرص لعناصر مختلفة من أجل بناء فريق متكامل قادر على المنافسة في مختلف البطولات.

محمد يوسف: المعسكر يسير بنجاح والأجواء إيجابية

أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن المعسكر الحالي في تونس يحقق أهدافه بشكل مثالي، مشيدًا بالتزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي وخطط الجهاز الفني. وأضاف يوسف أن جميع عناصر الفريق يشعرون بأجواء إيجابية، وسط تركيز شديد على الاستفادة القصوى من فترة الإعداد للموسم المقبل، والذي يتطلع فيه الأهلي للمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والقارية لإسعاد جماهيره.

الأهلي البنزرتي موعد المباراة

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