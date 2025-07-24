جناح نابولي السابق.. الزمالك يتطلع للتعاقد مع لاعب جزائري بعد تيدي اوكو

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تطلعات نادي الزمالك لضم لاعب جزائري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب سيف زاهر نقلا عن تقارير: "عقب فشل صفقة تيدي أوكو الزمالك يتحرك لضم الجزائري ادم وناس جناح نابولي السابق".

علق الفرنسي الإيفوارى تيدي أوكو لاعب نادي لوزيرن السويسري على فشل إنتقاله لنادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر تيدي أوكو عبر حسابه الرسمي “إنستجرام” ، “سوف أتحدث قريباً إن شاء الله”.

السبب الحقيقي وراء فشل انتقال تيدي أوكو للزمالك

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن فشل صفقة الفرنسي تيدي اوكوي والذي كان من المقرر انضمامه للزمالك خلال الساعات المقبلة.

وقالت سهام صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فشلت صفقة الفرنسي تيدي أوكوي اللاعب الذي كان مرشحًا للانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية.

واضافت: جاء فشل الصفقة لأمور متعلقة باللاعب الذي طلب بشكل مفاجئ زيادة مقدم التعاقد من 350 ألف دولار لـ مليون دولار.

وتابعت: أيضا طلب نادي لوزيرن مقابل أعلى من 800 ألف دولار المبلغ الذي كان متفق عليه بين الناديين.