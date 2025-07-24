ميركاتو ساخن.. أتلتيكو مدريد يقترب من حسم سابع صفقاته

اقترب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من حسم سابع صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن أتلتيكو مدريد الذي أبرم ستة تعاقدات حتى الآن، يتفاوض مع شتوتجارت لضم لاعب خط الوسط إنزو ميلو.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد إنزو ميلو 20 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا النادي الألماني هذا الصيف.

أتلتيكو مدريد يضم هانكو

وكان أتلتيكو مدريد أعلن أمس الأربعاء تعاقده مع السلوفاكي دافيد هانكو لاعب فينورد الهولندي، بشرط اجتياز اللاعب للكشف الطبي.

وتراجع النصر السعودي عن ضم هانكو في اللحظات الأخيرة رغم التوصل إلى اتفاق نهائي، ما أثار غضب اللاعب وناديه الهولندي.