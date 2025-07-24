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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام مصطفى شلبي بعد نهاية مسيرته مع الزمالك

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي
القسم الرياضي

وجه مصطفى شلبي رسالة وداع لـ جماهير نادي الزمالك بعد رحيله لـ البنك الأهلي في صفقة تبادلية خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر شلبي صورة له بقميص الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، وكتب رسالة وداع جاء فيها:

“الخير كل الخير لما أرى غيره من جمهور ونادي الزمالك العظيم، كان من الشرف لي أن يرتبط اسمي بكيان كبير مثل نادي الزمالك، ولكن لكل بداية نهاية، ولكل قصة ختام، وتلك هي سنة الحياة.”

وأضاف: “اليوم أعلن نهايتي مع نادي الزمالك، ولكنها نهاية مرحلة كروية فقط، ومن الغد سأعود مشجعًا وداعمًا لهذا المكان الذي منحني كل الخير. أشكر جميع مجالس الإدارة، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ومسؤولي المهمات، وأشكر إخوتي اللاعبين الذين سأفتقدهم كثيرًا.”

وختم شلبي رسالته موجهًا حديثه لجمهور الزمالك:

"إلى جمهور الزمالك العظيم المخلص، كنتم وما زلتم أكبر داعم لهذا النادي الكبير. الفريق بحاجة إليكم كما عوّدتمونا دائمًا أن تكونوا خلف اللاعبين. صدقوني، دعمكم يصنع الفارق. كل اللاعبين يحبون النادي ويقاتلون من أجل رفع اسمه. شكرًا لأعظم جماهير على الكوكب... بحبكم، وهتوحشوني، أخوكم مصطفى شلبي.

وكان شلبي قد انضم للزمالك في صيف 2022 قادمًا من إنبي، وشارك في عدد من المباريات بقميص الفريق، مقدّمًا مستويات متفاوتة خلال تجربته مع القلعة البيضاء.

أرقام شلبي مع الزمالك 

لعب مصطفى شلبي مع الزمالك 102 مباراة وسجل 15 هدف وصنع 15 هدف.

في الموسم الماضي لعب شلبي 37 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

حقق شلبي مع الزمالك 3 بطولات وهم الكونفيدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر.

الزمالك الأهلي البنك الأهلي مصطفى شلبي نادي الزمالك

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