وسام أبو علي يُوجّه رسالة أخيرة لجماهير الأهلي قبل الرحيل

وجه وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، رسالة لجماهير المارد الأحمر ، بعد اقتراب رحيله لنادي كولومبوس الأمريكي.

ونشر وسام أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، صورة له وهو يحتفل مع جماهير الأهلي ووضع عليها شعار النسر وعلم فلسطين".

ويحاول وسام أبو علي في الأيام الأخيرة الخروج بأفضل طريقة ممكنة من النادي الأهلي بعد ضغطه على إدارة الأحمر للرحيل.

وكان وسام أبو علي قام بإغلاق حسابه على إنستجرام خلال الفترة الماضية، بعد هجوم جماهير القلعة الحمراء، بسبب أزمته مع الاهلي لرغبته في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الجاري.

يغادر وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مطار القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي في كولومبوس كرو بعد الإتفاق مع الأهلي على كافة التفاصيل.