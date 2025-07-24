تعليق ناري من ماجد سامي لمسؤولي كهرباء الإسماعيلية بعد إلغاء مباراتهم مع دجلة

كشف ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، عن قرار نادي كهرباء الإسماعيلية بإلغاء مباراته الودية مع وادي دجلة بسبب تصريحاته الساخرة.

وكتب ماجد سامي، عبر فيسبوك: “نادي كهرباء الإسماعيلية يلغي مباراته الودية مع نادي وادي دجلة بسبب تصريحي أنني لو اعطيت مثالًا بحارسي مرمى فريقهم في إجادة اللعب بالقدم فإن أحدًا لن يفهم معنى البوست”.



وأضاف: “طب تعالى أقولك يا جهبذ يالي أخدت قرار إلغاء ماتش ودي عشان تصريح مفيهوش خطأ أو إساءة…. طبعاً محدش كان هيفهم معنى البوست لأن محدش يعرف حاجة عن فريقكم الصاعد حديثاً ولأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز وليس في ذلك عيب أو استهانة أو خطأ في التاريخ”.



وتابع: “احنا مانعرفش عنكم غير إن أنتم شركة كهرباء شغلها توفير الكهرباء للمواطنين في محافظة الإسماعيلية”.