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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد البنزرتي

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم، الخميس، في معسكره بتونس، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي البنزرتي في ثاني مباريات الفريق الودية.

وتقرر تعديل موعد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة، بدلًا من الثامنة مساء في نفس اليوم.

وأعلنت قناة النادي الأهلي نقل المباراة عبر شاشتها بشكل حصري.

يسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو، إلى استغلال ودية البنزرتي للدفع بعدد من اللاعبين الجدد والناشئين، بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، تمهيدًا للاستقرار على التشكيل الأنسب قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. ويعمل الطاقم الفني على منح الفرص لعناصر مختلفة من أجل بناء فريق متكامل قادر على المنافسة في مختلف البطولات.

الشحات يتدرب مع الفريق

وانتظم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، خلال المران الذي أقيم اليوم، بأحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية.

وشارك الشحات في المران الجماعي بعد تعافيه من آلام السمانة، وبدأ في المشاركة بالتدريبات بشكل طبيعي.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الثلاثاء، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة المعسكر.

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