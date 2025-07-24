وفاة لاعب قطر للقفز المظلي أثناء التدريب في هولندا

أعلنت لجنة قطر للرياضات الجوية، وفاة سالم دغش، أثناء معسكر تدريبي للقفز المظلي في هولندا.



وقالت اللجنة في بيان: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بقلوب يملؤها الحزن، وبمشيئة الله وقدره، تنعى لجنة قطر للرياضات الجوية زميلنا / سالم دغش، الذي وافته المنية أثناء أداءه للواجب في هولندا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".





قرعة الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال



في سياق آخر، أوقعت قرعة المرحلة الرابعة (الملحق القاري) من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي سحبت اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى التي تستضيفها الدوحة بجانب كل من منتخبي الإمارات وعمان.

في المقابل تضم المجموعة الثانية بجانب المنتخب السعودي المستضيف كلا من العراق وإندونيسيا.

وتقام منافسات الملحق خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، حيث تقسم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل فقط متصدر كل مجموعة إلى النهائيات العالمية المرتقبة في العام المقبل.

وستقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة من خلال التجمع، حيث تم خلال الشهر الماضي تأكيد استضافة الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم لمباريات المجموعتين.