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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شلبي يودّع الزمالك برسالة مؤثرة بعد انتقاله للبنك الأهلي

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي
ملك موسى

وجّه مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء، عقب إعلان رحيله عن صفوف الفريق وانتقاله رسميًا إلى نادي البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء انتقال شلبي إلى البنك الأهلي ضمن صفقة تبادلية، تضمنت انضمام أحمد ربيع للزمالك، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.

ونشر شلبي صورة له بقميص الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، وكتب رسالة وداع جاء فيها:

“الخير كل الخير لما أرى غيره من جمهور ونادي الزمالك العظيم، كان من الشرف لي أن يرتبط اسمي بكيان كبير مثل نادي الزمالك، ولكن لكل بداية نهاية، ولكل قصة ختام، وتلك هي سنة الحياة.”

وأضاف: “اليوم أعلن نهايتي مع نادي الزمالك، ولكنها نهاية مرحلة كروية فقط، ومن الغد سأعود مشجعًا وداعمًا لهذا المكان الذي منحني كل الخير. أشكر جميع مجالس الإدارة، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ومسؤولي المهمات، وأشكر إخوتي اللاعبين الذين سأفتقدهم كثيرًا.”

وختم شلبي رسالته موجهًا حديثه لجمهور الزمالك:

"إلى جمهور الزمالك العظيم المخلص، كنتم وما زلتم أكبر داعم لهذا النادي الكبير. الفريق بحاجة إليكم كما عوّدتمونا دائمًا أن تكونوا خلف اللاعبين. صدقوني، دعمكم يصنع الفارق. كل اللاعبين يحبون النادي ويقاتلون من أجل رفع اسمه. شكرًا لأعظم جماهير على الكوكب... بحبكم، وهتوحشوني.

أخوكم مصطفى شلبي 🤍🫶🏹"

وكان شلبي قد انضم للزمالك في صيف 2022 قادمًا من إنبي، وشارك في عدد من المباريات بقميص الفريق، مقدّمًا مستويات متفاوتة خلال تجربته مع القلعة البيضاء.

الزمالك مصطفي شلبي البنك الأهلي

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