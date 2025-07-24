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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكومي يكشف تفاصيل ترجع الزمالك للتعاقد مع الفرنسي تيدي أوكو

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن تفاصيل مثيرة وراء تراجع نادي الزمالك عن إتمام صفقة ضم اللاعب الفرنسي ذي الأصول الإيفوارية، تيدي أوكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أوضح إيهاب الكومي، خلال برنامجه "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن الصفقة التي كانت على وشك الإتمام قد شهدت تحولات مفاجئة أدت إلى خروج اللاعب من حسابات القلعة البيضاء، مؤكداً أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي نحو انضمام تيدي أوكو للزمالك، بعدما وقع اللاعب على عقود الانضمام واجتاز الكشف الطبي بنجاح، بل إن ناديه السويسري لوزيرن كان قد منح الزمالك الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب، مما يعني أن الصفقة كانت قد بلغت مراحلها النهائية.

وواصل إيهاب الكومي، أن مسار الصفقة تغير بشكل جذري بعد أن تلقى أوكو "سيلًا جارفًا من الرسائل" عبر تطبيق واتساب،  هذه الرسائل، كانت تحذره بشكل صريح من الانضمام إلى نادي الزمالك، مستندة إلى "مشكلاته القديمة في فيفا"، مؤكداً أن هذه التحذيرات أثارت قلق اللاعب وجعلته يعيد التفكير في مستقبله مع النادي المصري.

وتابع أن تيدي أوكو قرر في النهاية قبول عرض من نادي الرياض السعودي، رافضًا الاستمرار في صفقة الزمالك، وبرر اللاعب موقفه هذا بوجود "مشكلات عائلية"، في محاولة منه لتحقيق الخروج الآمن من الموقف المعقد الذي وجد نفسه فيه.

واختتم إيهاب الكومي تصريحاته، أن نادي الرياض السعودي لن يتمكن من ضم تيدي أوكو إلا إذا قام بشراء عقده من الزمالك،  وهذا يعني أن نادي لوزيرن السويسري قد أصبح "خارج المعادلة" تمامًا، حيث انتقلت ملكية عقد اللاعب، أو حقوقه، إلى نادي الزمالك بعد التوقيع والحصول على الاستغناء، حتى وإن لم يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، مضيفاً أن هذا الوضع يضع نادي الرياض في موقف حرج، حيث يتعين عليه التفاوض مع الزمالك مباشرة للحصول على خدمات اللاعب.

الزمالك الكومي اوكو

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