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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد تعاقد آرسنال معه .. من هو اللاعب المصري كامرون إسماعيل؟

كامرون إسماعيل
كامرون إسماعيل
أحمد أيمن

استحوذ اسم اللاعب المصري كامرون إسماعيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، على اهتمام عشاق كرة القدم على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خاصة "جوجل" في الساعات القليلة الماضية. 

برز اسم هذا الشاب المصري الموهوب كأحد الأسماء الصاعدة في عالم كرة القدم، خاصة بعد توقيعه أول عقد احترافي مع فريق أرسنال الإنجليزي.. فمن هو كامرون إسماعيل.

عقد كامرون إسماعيل مع أرسنال

وقع النجم كامرون إسماعيل لاعب منتخب مصر للشباب مساء أمس الإثنين، على أول عقد احترافي مع نادي أرسنال الإنجليزي.

وأعلن نادي أرسنال في بيانًا عبر موقعه الرسمي، عن توقيعه مع كامرون إسماعيل صاحب الأصول المصرية على عقدًا احترافيًا.

وقال كامرون إسماعيل البالغ من العمر 18 عامًا في تصريحات عبر موقع الجانرز: «إنه أهم يوم في حياتي، لقد انتظرت ذلك طويلًا». وأضاف: «أنا فخور بهذا التوقيع، حلمت بالاحتراف في أرسنال، ولذلك أن في قمة سعادتي».

جدير بالذكر أن انضم كامرون إسماعيل لقائمة منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.

من هو كامرون إسماعيل؟

وُلد كامرون إسماعيل في 22 نوفمبر 2006، من أب نيجيري وأم مصرية. انضم إلى أكاديمية نادي أرسنال في عام 2021، حيث بدأ مشواره في عالم كرة القدم الاحترافية. تدرج في قطاعات النادي، ليظهر مهاراته الكبيرة في اللعب.

يشغل إسماعيل مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى الجناح الأيسر، مما يتيح له اللعب في عدة مواقع على أرض الملعب. يتميز بسرعته الفائقة ومستواه الفني العالي، مما يجعله لاعبًا محوريًا في تشكيلات الفريق.

على مدار مسيرته مع أرسنال، شارك كامرون إسماعيل في 22 مباراة، حيث قضى حوالي 1175 دقيقة في الملعب. سجل خلال هذه المباريات هدفًا واحدًا، بالإضافة إلى تقديمه لتمريرتين حاسمتين، مما يسجل له تقدماً واضحاً في مستواه.

المشاركة مع أرسنال ومنتخب مصر 

في إنجاز كبير لمسيرته، وقع كامرون إسماعيل على أول عقد احترافي له مع نادي أرسنال الإنجليزي. وقد أعلن نادي أرسنال عبر موقعه الرسمي عن هذا التوقيع التاريخي، الذي يُنذر بمستقبل واعد لهذا اللاعب الشاب.

عبّر إسماعيل، البالغ من العمر 18 عامًا، عن سعادته بهذا الإنجاز، حيث قال: «إنه أهم يوم في حياتي، لقد انتظرت ذلك طويلًا». كما أضاف: «أنا فخور بهذا التوقيع، حلمت بالاحتراف في أرسنال، ولذلك أنا في قمة سعادتي». هذه الكلمات تعكس مدى أهمية هذه اللحظة في مسيرته الرياضية.

ليس هذا فقط، بل يُحسب لكامرون إسماعيل أنه سبق وأن انضم لقائمة منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة. يُظهر ذلك أنه لاعب مُقدّر ليس فقط على مستوى الأندية، بل أيضًا على المستوى الدولي، مما يعكس إمكانياته الكبيرة وقدرته على المنافسة على أعلى المستويات.

وبحسب المحللين والمتابعين، يمثل كامرون إسماعيل جيل جديد من اللاعبين الشباب في عالم كرة القدم، حيث يسعى للتميز وتحقيق إنجازات تساهم في رفع اسم منتخب مصر ونادي أرسنال في المحافل الرياضية.

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