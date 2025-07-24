خالد الغندور يثير الجدل: ناس بتصون العيش والملح وناس بتروح للمصلحة

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة أثارت حالة من الجدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور خلال منشور: “فيه ناس بتصون العيش والملح وفضل الاشخاص عليهم بعد ربنا في مشوارهم في الحياة وفيه ناس بتبيع اي حد في ثانية طالما المصلحة انتهت وتروح للمصلحة الأعلي”.

وعلق الإعلامي خالد الغندور، على رسالة مصطفى شلبي لنادي الزمالك بعد انتهاء رحلته مع القلعة البيضاء.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “رحيل مصطفي شلبي من الزمالك ورغم انه لعب اقل من ٣ سنوات ورغم هجوم بعض من جماهير الزمالك عليه في المباريات إلا انه ابن أصول و محترم و مقدر لقيمة الزمالك والنهاردة بيودع جمهور الزمالك والزمالك بكلمات راقية وعاطفية تدل علي حبه وانتمائه للمكان”.