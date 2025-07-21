هل ينتقل للأهلي؟.. أول تعليق من مدرب نانت بشأن مستقبل مصطفى محمد| خاص

أكد لويس كاسترو، مدرب نانت الفرنسي، أنه سيواصل الاعتماد على النجم المصري مصطفى محمد، لاعب الفريق، رغم شائعات مفاوضات الأهلي لضمه.

وقال كاسترو في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: "مستقبل مصطفى محمد؟ جميع اللاعبين في نانت نعتمد عليهم».

وأضاف: “لا يمكنني الحديث عن لاعب واحد في الفريق، هذه أمور داخلية تخص النادي لا يجب تناولها في وسائل الإعلام”.

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الأهلي ينافس بيراميدز على ضم مصطفى محمد

وبحسب تقارير صحفية، فإن الأهلي يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد لرحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي “المٌتحمل” إلى الدوري الأمريكي، كما اقتحم بيراميدز المنافسة على ضم “الأناكوندا”.

ويرتبط الدولي المصري بعقد مع نانت حتى 30 يونيو 2027، وتٌقدر قيمته التسوقية بخمسة ملايين يورو، بحسب موقع “ترانسفير ماركت”.

وشارك مصطفى محمد في 32 مباراة بقميص نانت في مختلف المسابقات، الموسم الماضي، سجل 6 أهداف وصنع هدفا.