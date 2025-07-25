الطريق نحو البطولات.. بن شرقي يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل الموسم الجديد

تحدث أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي، إلى جماهير القلعة الحمراء، قبل انطلاق منافسات الفريق في الموسم الجديد.

وقال أشرف بن شرقي، في تصريحاته عبر موقع النادي الأهلي الرسمي: “الجميع يعرف قيمة الأهلي وأي لاعب ينضم إليه يعرف جيدًا أنه طريق الفوز بالبطولات”.

وتابع: “أحاول تقديم كل ما يمكنني لكي أساهم في تحقيق الانتصارات والبطولات، بدايتي مع الأهلي كانت رائعة بعد أن سجلت في أول لقاء خلال مباراة قمة، وكانت مهمة لأثبت للجميع أنني أرغب في تحقيق ما أسعى إليه مع الأحمر”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الكروي الجديد 2025-2026، من خلال معسكره التدريبي المُقام في تونس خلال الفترة من 18 وحتى 26 يوليو الجاري.

ثاني التجارب الودية للأهلي



يخوض الأهلي اليوم الجمعة ثاني مبارياته الودية بالمعسكر، حيث يلتقي مع فريق البنزرتي التونسي، في إطار التحضيرات الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساءً، قبل أن يتم تعديل موعدها لتُقام في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فوز مميز في الودية الأولى

الأهلي كان قد استهل معسكره بفوز كبير على حساب الملعب التونسي بنتيجة 4-1 في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين يوم الإثنين الماضي، ما منح الجهاز الفني دفعة قوية لمواصلة الاستعدادات بنفس الوتيرة.