لاعب الزمالك السابق: 3 لاعبين فقط في مصر يستحقون لقب الكابتن

أثنى صلاح سليمان، لاعب نادي الزمالك السابق، على الجهد الذي قدمه مصطفى شلبي خلال مشواره مع الفريق الأبيض، مؤكدًا أنه كان من العناصر المميزة رغم عدم التوفيق الكامل.

وجاءت تصريحات سليمان بعد إعلان نادي البنك الأهلي رسميًا عن ضم مصطفى شلبي، لاعب الزمالك السابق، حيث وقع على عقود انضمامه في حضور أشرف نصار رئيس النادي.

وقال سليمان في تصريحاته: "أشكر مصطفى شلبي على ما قدمه خلال ثلاث سنوات مع الزمالك، فقد نجح في حصد أربع بطولات مع نادٍ كبير في مصر وإفريقيا. هو لاعب موهوب وأحب طريقة لعبه، ورغم أن الحظ لم يكن حليفه دائمًا، إلا أنه غادر من الباب الكبير".

وفي سياق آخر، دافع سليمان عن عبد الناصر محمد، مؤكدًا انتماءه لنادي الزمالك بقوله: "ما يُقال عن أن عبد الناصر محمد يشجع الأهلي غير صحيح، هو زملكاوي أصيل، أعرفه منذ 8 سنوات، وهو إداري ناجح يتميز بالصرامة والعدالة".

وبشأن عبد الله السعيد، قال سليمان: "هو قائد حقيقي داخل الملعب، ولا أرى أحدًا يستحق لقب الكابتن في هذا الجيل سوى عبد الله السعيد، وشيكابالا، ومحمد الشناوي، مع كامل الاحترام لباقي اللاعبين".

واختتم حديثه بالإشارة إلى سعادته باستمرار السعيد في صفوف الزمالك، مؤكدًا على أهميته كقائد بجانب عمر جابر.