ريفالدو يحذر راشفورد: من الصعب إزاحة رافينيا من تشكيل برشلونة

وجّه النجم البرازيلي السابق ريفالدو، أسطورة برشلونة، تحذيرًا للاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد، بخصوص مستقبله مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، مؤكدًا أن مكان رافينيا في التشكيل الأساسي "محجوز"، بعد المستوى الاستثنائي الذي قدمه.

وكان برشلونة قد ضم راشفورد قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع تحمل راتبه الكامل، ووجود بند يسمح بشرائه نهائيًا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في صيف 2026.

وفي تصريحات صحفية، أكد ريفالدو أن المدرب سيمنح راشفورد فرصة للانسجام والتأقلم، لكنه شكّك في قدرة اللاعب الإنجليزي على إزاحة البرازيلي رافينيا من مركزه الأساسي، قائلاً: "راشفورد انتقل من بيئة مضطربة في مانشستر يونايتد إلى نادٍ مستقر كبرشلونة، ومن الطبيعي أن يبدأ على مقاعد البدلاء حتى يثبت نفسه تدريجيًا".

وأضاف: "رافينيا قدم موسماً استثنائياً مع برشلونة، سجّل 34 هدفًا وصنع 25 تمريرة حاسمة، وهو حالياً من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم، ولا يمكن استبعاده بسهولة من التشكيلة الأساسية".

وأشار ريفالدو إلى أن وجود لاعبين بحجم راشفورد ورافينيا يمنح المدرب خيارات متعددة هجوميًا، وقد يجد طريقة للجمع بينهما، لكنه شدد على أن رافينيا هو "رمز حالي للفريق ويحظى بتقدير كبير من الجماهير والإدارة".

وكان برشلونة قد استهدف تدعيم مركز الجناح خلال فترة الانتقالات، حيث تفاوض مع نيكو ويليامز ولويس دياز، قبل أن ينجح في ضم راشفورد بنظام الإعارة.