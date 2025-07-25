سترلينج على رادار نابولي لتعزيز الهجوم

يواصل نادي نابولي الإيطالي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفي، بحثًا عن تدعيم خطه الهجومي، حيث دخل الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج، جناح تشيلسي، دائرة اهتمام إدارة الفريق.

ووفقًا لتقارير، يرى الجهاز الفني بقيادة أنطونيو كونتي أن سترلينج يمتلك المرونة اللازمة لشغل أكثر من مركز في الهجوم، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا في ظل خطة إعادة بناء الفريق للموسم الجديد.

سترلينج يقترب من الرحيل عن تشيلسي

سترلينج، صاحب الـ29 عامًا، لا يزال مرتبطًا بعقد ممتد مع تشيلسي حتى صيف 2027، وقد لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي آرسنال، حيث خاض 28 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع 5 أهداف.

ويأتي هذا التحرك من نابولي في ظل تعثر مفاوضاته مع بولونيا بشأن التعاقد مع السويسري دان ندوي، الذي كان على رأس أولويات النادي خلال الأسابيع الماضية، ما فتح الباب أمام خيارات بديلة لتعويض هذا التأخير.

ويُنتظر أن تتضح ملامح الصفقة خلال الأيام المقبلة، في حال تلقت إدارة البلوز عرضًا رسميًا يتناسب مع مطالبها المالية.