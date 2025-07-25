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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق: مصطفى شلبي رحل من الباب الكبير.. وجون إدوارد احترافي

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي
رباب الهواري

أشاد صلاح سليمان، لاعب الزمالك السابق، بالطريقة التي غادر بها مصطفى شلبي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب اختار الرحيل بـ”أدب واحترام”، وهو ما سيحفظ له مكانة طيبة لدى جماهير القلعة البيضاء.

مصطفى شلبي.. تقدير رغم التحديات

وفي تصريحات له خلال برنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد صبري عبر قناة نادي الزمالك، قال سليمان: “مصطفى شلبي لاعب كبير ويمتلك إمكانيات مميزة، ربما لم يكن موفقًا في بعض الفترات مع الفريق، لكن طريقة خروجه من النادي تعكس أخلاقه واحترامه للكيان”.

وأضاف: “اللاعب وجه الشكر لإدارة النادي والجهاز الفني والجماهير، وهو أمر يُحسب له ويثبت نضجه واحترافيته، وسيظل محل تقدير دائم من جماهير الزمالك”.

إشادة بجون إدوارد: رجل يعمل في صمت
 

وتحدث سليمان كذلك عن جون إدوارد، مدير التعاقدات بنادي الزمالك، مثنيًا على طريقة عمله داخل النادي، حيث وصفه بالشخص الذي يعمل باحترافية ولا يفضل الظهور الإعلامي.


 

وقال: “جون إدوارد لا يحب الحديث الكثير، بل يركز على العمل فقط، وهو ما يجعله مناسبًا تمامًا لهذا المنصب، وأنا أرى أنه سينجح مع الزمالك في ظل الدعم الكبير من الجماهير والإدارة”.

دعم جماهيري وثقة متبادلة

اختتم سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك تثق في الأشخاص الذين يعملون بجد وإخلاص، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الاستقرار والنجاحات داخل أروقة النادي الأبيض.


 

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