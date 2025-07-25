بنتايج ومصدق يخضعان لبرنامج تأهيلي خاص بمعسكر الزمالك

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت مؤخرًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابة محمود بنتايج وصلاح مصدق بشد عضلي خفيف.

ويخضع اللاعبان حاليًا لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في إطار معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تجهيزهما للعودة إلى التدريبات الجماعية في أسرع وقت ممكن.

الزمالك يحقق انتصارين وديين استعدادًا للموسم الجديد

في إطار الاستعدادات المكثفة للموسم الكروي المقبل، خاض فريق الزمالك الأول مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي. ونجح الفريق في تحقيق الفوز على فريق رع بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي. كما واصل الفريق عروضه الجيدة بالفوز على فريق الشمس بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، في لقاء مثير أُقيم مساء السبت.

محمد شحاتة يغادر المعسكر لظروف أسرية



من جانبه، حصل محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، على إذن خاص بمغادرة معسكر الفريق بشكل مؤقت، وذلك بعد التنسيق بين مدير الكرة عبد الناصر محمد والمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، نظرًا لوفاة زوجة شقيقه. وغادر اللاعب المعسكر عقب مشاركته في الحصة التدريبية المسائية التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب “نادي النادي”، متجهًا لحضور مراسم الجنازة.



