محمد عواد يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من آلام الظهر

شارك محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار المعسكر الحالي استعداداً للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح محمد عواد، راحة من تدريب الأمس، بعدما اشتكى الحارس من آلام في الظهر.

وعاد حارس المرمى للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية بعد الاطمئنان على جاهزيته وتماثله للشفاء.

وجدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غداً الجمعة قبل ختام معسكره الحالي.