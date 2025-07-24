قرار نادي الزمالك بشأن رحيل محمد صبحي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن قرار نادي الزمالك بشأن رحيل لاعب الفريق محمد صبحي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الزمالك يستقر على بيع محمد صبحي الموسم المقبل ”.

رفض نادي الزمالك عرضا من أحد الأندية المتواجدة فى الدوري السعودي لضم محمد صبحي، على الرغم أن العرض كان بـ 2 مليون دولار.

وطالبت إدارة نادي الزمالك 3 مليون دولار لبدء فقط فى المفاوضات على رحيل محمد صبحي.

مران صباحي.. تدريبات بدنية للاعبي الزمالك فى معسكر العاصمة الإدارية



أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال المران الصباحي اليوم "الأربعاء"، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقاد الإسباني راؤول لوبيز هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية خفيفة للاعبين في ظل خوض مران اليوم على فترتين.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

كان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.