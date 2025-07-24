بنتايج ومصدق يخضعان لتأهيل خاص في معسكر الزمالك

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كل من محمود بنتايج وصلاح مصدق لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة الثنائي بشد عضلي خفيف.



ويخضع اللاعبان لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، في معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.



جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غداً الجمعة قبل ختام المعسكر المغلق الحالي.



وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.