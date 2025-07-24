فيريرا يكثف التدريبات الخططية في معسكر الزمالك

كثف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، جرعة التدريبات الفنية والخططية في المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي النادي، في إطار معسكر الفريق الحالي، استعداداً للموسم الجديد.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض بعض الجوانب الخططية، وحرص يانيك فيريرا على إيقاف الفقرة أكثر من مرة من أجل توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

واختتم الزمالك المران بخوض تقسيمة فنية، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

وجدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غداً الجمعة قبل ختام معسكره الحالي..