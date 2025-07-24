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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترشيح لاعب من نادي حسنية أغادير المغربي للانضمام للزمالك

لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن ترشيح اسم للاعب من نادي حسنية أغادير المغربي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “ترشيح اللاعب أيمن تارازي الظهير الأيمن لنادي حسنية أغادير المغربي للانضمام للزمالك”.

وكثف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، جرعة التدريبات الفنية والخططية في المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي النادي، في إطار معسكر الفريق الحالي، استعداداً للموسم الجديد.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض بعض الجوانب الخططية، وحرص يانيك فيريرا على إيقاف الفقرة أكثر من مرة من أجل توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

واختتم الزمالك المران بخوض تقسيمة فنية، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

وجدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غداً الجمعة قبل ختام معسكره الحالي.

أحمد حسن نادي حسنية أغادير فيسبوك أيمن تارازي الزمالك يانيك فيريرا

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