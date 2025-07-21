وكيل مصطفي شلبي: عدم التوافق مع الزمالك سبب الرحيل

أكد سيد مرعي، وكيل أعمال مصطفى شلبي، لاعب نادي الزمالك السابق، إتمام صفقة انتقال اللاعب إلى نادي البنك الأهلي بشكل نهائي، بعقد يمتد لموسمين، وليس على سبيل الإعارة كما أُشيع سابقًا.





إدارة محترفة من البنك الأهلي

أشاد مرعي باللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، مؤكدًا أنه أدار الصفقة باحترافية عالية. وأضاف أن إدارة النادي تعاملت مع مصطفى شلبي كأنه صفقة كبيرة، مما منح اللاعب شعورًا بأهميته، وهو ما ساعد في اتخاذ القرار بسرعة.





أولويات اللاعب ورغبته في الانتقال

أوضح سيد مرعي أن شلبي حدد أولوياته منذ البداية، وكان نادي البنك الأهلي حريصًا على تلبيتها. وأشار إلى أن شلبي لم يدخل في مفاوضات مع أي نادٍ آخر، حيث كان تركيزه الكامل منصبًا على الانضمام للبنك الأهلي.





عدم التوافق مع الزمالك سبب الرحيل

كشف مرعي أن شلبي لم يكن ضمن خطط الجهاز الفني للزمالك في الفترة الأخيرة، كما أن العلاقة بينه وبين جماهير النادي لم تكن في أفضل حالاتها. وأكد أن الطرفين توصلا إلى قرار مشترك بإنهاء العلاقة، خاصة مع رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.





مدرب قادر على التطوير

أثنى مرعي على مدرب البنك الأهلي، طارق مصطفى، ووصفه بأنه من المدربين القادرين على تطوير مستوى اللاعبين. وأعرب عن ثقته في أن شلبي سيظهر بأداء مميز هذا الموسم، وسيكون أحد نجوم الكرة المصرية مجددًا.





دعم لاختيار الإدارة الفنية

واختتم مرعي حديثه بدعم قرارات جون إدوارد، المدير الرياضي للبنك الأهلي، مؤكدًا أنه يعمل وفق احتياجات الفريق الفنية بعيدًا عن الضغوط الجماهيرية، وهو ما سيساعد النادي على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل



