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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة شبه محسومة.. مصطفى شلبي ينتقل للبنك الأهلي

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي
منتصر الرفاعي

اقترب نادي البنك الأهلي من إتمام صفقة التعاقد مع مصطفى شلبي جناح فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي مع إدارة القلعة البيضاء على رحيل اللاعب.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة وافقت على رحيل شلبي بعد خروجه من حسابات المدير الفني يانيك فيريرا، الذي قرر استبعاده من معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، في إطار خطة إعادة تشكيل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن اللاعب توصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي البنك الأهلي بشأن التفاصيل الشخصية الخاصة بعقده، على أن يمتد لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

ولا يتبقى سوى الاتفاق على المقابل المالي النهائي بين الناديين، قبل توقيع العقود رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، في جلسة متوقعة تجمع الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

ويعد انتقال شلبي إلى البنك الأهلي أحد أبرز التحركات في سوق الانتقالات الصيفي، خاصة بعد تراجع دوره داخل الزمالك مؤخرًا، وسط تغييرات فنية وإدارية تهدف لإعادة بناء الفريق.

يانيك فيريرا مصطفى شلبي الزمالك نادي البنك الأهلي

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