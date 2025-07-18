17 مليون تعرقل الصفقة.. هل يستمر مصطفى شلبي مع الزمالك؟

يبدو أن الجناح الهجومي مصطفى شلبي سيستمر مع الزمالك في الموسم المقبل، بعد أن كانت جميع المؤشرات تشير إلى قرب انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تعثر المفاوضات بين اللاعب والنادي المحتمل، حيث توقفت الصفقة بسبب المطالب المالية المرتفعة من جانب شلبي.

وطلب اللاعب الحصول على 17 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما اعتبرته إدارة البنك الأهلي رقمًا مبالغًا فيه، لتتوقف المفاوضات عند هذا الحد.

وفي ظل هذا التعثر، أعاد الزمالك تقييم موقف اللاعب، وقد يظل شلبي ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد حال عدم ظهور عرض مناسب يلبي متطلبات جميع الأطراف.

وتبقى كل الاحتمالات واردة، في انتظار تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة.