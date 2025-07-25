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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجوم وادي دجلة يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش

وادى دجلة
وادى دجلة
رباب الهواري

 تأهل لاعبو وادى دجلة، سهيلة حازم ونادين الحمامي وأدهم رشدي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم لناشئي الإسكواش، المقامة على ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس، تحت تنظيم الاتحاد المصري للإسكواش.

 ويقترب اللاعبون بذلك خطوة جديدة من تحقيق اللقب، في تتويجٍ لجهود إدارة أندية وادى دجلة في دعم أبطال النادي للمشاركة في البطولات الكبرى داخل مصر وخارجها، بهدف تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز ريادة مصر في اللعبة.
 

فازت بطلة وادى دجلة، سهيلة حازم – على تس تشينج تشيوتغ، في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 3-2، بواقع أشواط: 11–1، 6–11، 11–5، 8–11، 11–1 في مباراة استغرقت 44 دقيقة. و فازت نادين الحمامي – المصنفة 93 عالميًا – على انا كونج، في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 3-0، بواقع أشواط: 11–3، 11–3، 11–1، في مباراة استغرقت 27 دقيقة وفي منافسات الرجال، تغلّب أدهم رشدي – على منافسه سيف الدين رفاعي، بنتيجة 3-0، بواقع أشواط: 13–11، 11–9، 5–3، في مباراة استغرقت 52 دقيقة. ومن المقرر أن يواجهأدهم رشدي منافسه مروان عسل، في دور الـنصف النهائي من البطولة، يوم 25 يوليو. كما ستواجه سهيله حازم منافستها أمينة عرفي، المصنفة الخامسه عالميًا، و ستواجه نادين الحمامي منافستها أناهات ساينغ، المصنفة 54 عالميًا في اليوم نفسه.
جدير بالذكر أن بطولة العالم لناشئي الإسكواش 2025 تُعد حدثًا عالميًا بارزًا لفئة تحت 19 سنة، وتُقام في القاهرة بمشاركة قوية من مصر وعدد من دول العالم، وتشمل منافسات فردية وجماعية. وتُعد البطولة من أبرز الفعاليات في رياضة الإسكواش، إذ تجمع نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم. تُقام البطولة خلال الفترة من 21 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل، بمشاركة 220 لاعبًا ولاعبة من جنسيات متعددة.

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